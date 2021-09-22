صيدم: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة سيتناول الواقع السياسي في ظل التطورات الميدانية

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، أن خطاب الرئيس محمود عباس الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي في ظل التطورات الميدانية ومواصلة قوات الاحتلال للاستيطان وتهويد القدس، إضافة إلى مواقف الدول من هذه التطورات في ظل مراوحة الموقف الأميركي والخروج من إطار الأقوال إلى الأفعال.وقال صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إن الرئيس سيشير الى أبطال نفق الحرية ويربط هذه الحادثة بمسيرة الشعب الفلسطيني وسيؤكد على ثبات شعبنا وصموده، وسيحمل سيادته المجتمع الدولي المسؤولية عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وفيما يتعلق بإحياء العملية السياسية وعقد مؤتمر دولي للسلام، بين صيدم أنه لن يكون هناك موقف دولي كبير دون أن يكون هناك موقف أميركي حقيقي وخطوات ملموسة لتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.