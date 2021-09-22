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جدل في الكونغرس لتمويل (القبة الحديدية) الإسرائيلية بمليار دولار

جدل في الكونغرس لتمويل (القبة الحديدية) الإسرائيلية بمليار دولار
قبة إسرائيلية لاعتراض صورايخ المقاومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشف ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي، عن تصويت المجلس  قبل نهاية الأسبوع على مشروع قانون يتضمن تمويلاً لمنظومة الدرع الصاروخية الإسرائيلية (القبّة الحديدية) بالكامل.

وقال هوير أمام المجلس: "لقد تحدّثت إلى يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي قبل ساعتين فقط، وأخبرته أنّ هذا النصّ سيُقر في المجلس".

وأكد زعيم الأغلبية على أنّ هذه المنظومة دفاعية وأساسية تماماً لأمن إسرائيل، موضحاً أنه سيستخدم آلية معجلة تقضي بأن تتمّ الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو بتصويت شفهي بالإجماع.  

وبيّن أنه بعد إقراره في مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار النصّ بدوره كي يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً، معلناً عن رغبة الرئيس بالموافقة على هذا القرار.

وأثار الديموقراطيون في مجلس النواب في وقت سابق مجموعة من الردود الغاضبة، بعدما سحبوا مبلغ مليار دولار من مشروع قانون مخصّص لتمويل الحكومة الفدرالية.

ويرجع ذلك لضغوطات نواب من الجناح اليساري للحزب الرافضين لربط القبّة الحديدية وتمويل حكومتهم في نص واحد.

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