فلسطين تسلّم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية الى دولة قطر



وتوجه الديك في كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير للإسكوا على دورها الكبير والهام في مساعدة دول منطقتنا في تطوير السياسات الاجتماعية وفي دعم وتعزيز الأولويات الاجتماعية وفي تنسيق الجهود بين دولنا بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم ترك أحد خلف الركب. والشكر كذلك للاسكوا على دعمها الفني للدول الأعضاء وعلى جهودها في تنظيم وتنسيق ومتابعة أعمال اللجنة الاجتماعية .



وأعرب الديك عن سعادته بتمثيل دولة فلسطين لرئاسة أعمال الدورة 12 للجنة التنمية الاجتماعية التي عقدت في بيروت عام 2019، وأضاف بأنه لم يكن لهذه الرئاسة إنجاز مهامها بدون دعم وتعاون الدول الأعضاء والأمانة التنفيذية للاسكوا على دورها ومتابعاتها.



وأشار الديك في كلمته الى انه وعلى الرغم من الظروف التي ألمّت بمنطقتنا منذ العام 2019 ولغاية الآن، إلا أننا تمكّنا من تحقيق تقدم في المجالات التي اتفقنا عليها في الدورة 12، سواء في مجال الدراسات والتقارير والاجتماعات حول جائحة كوفيد-19، وحول العدالة الاجتماعية واللامساواة، وتطوير أداة تقييم الثغرات في مدى توافق البرامج والسياسات مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وكذلك التقدم المحرز في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم في مجال الحماية الاجتماعية، وفي مجال سوق العمل، والقضاء على الفقر، وفي مجال الهجرة، ومجال كبار السن. كل هذه المجالات تجدونها في تقرير تنفيذ أنشطة برنامج عمل الاسكوا وتنفيذ توصيات الدورة 12، وتقرير أنشطة التعاون الفني.



واستعرض الديك آثار جائحة كوفيد-19 الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على أهمية استخلاص الدروس والعبر ومن أهمها: تطبيق مقاربة العدالة الاجتماعية وعدم إهمال أحد، وأهمية تطوير والاستثمار في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وردم فجوة اللامساواة، ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، والبطالة، والعنف المجتمعي والأسري والعنف ضد النساء، وعلمتنا الجائحة أهمية الاستثمار في الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، وأهمية إيلاء الاهتمام بالفئات المهمشة والضعيفة مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ولعل من أهم الدروس المستفادة تتعلق بأهمية الاستثمار في البيانات وبتحسين منهجيات الاستهداف، وتحويل أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية الى أنظمة كفؤة ومستجيبة للهزات والصدمات وحالات الطوارئ.



واعرب الديك عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الدورة الثانية عشرة في ظل رئاسة دولة فلسطين التي تواصل نضالها وسعيها للحرية والاستقلال، وتقدم بالتحية الى جميع الدول الأعضاء على دعمها لدولة فلسطين وتعاونها في إنجاح أعمال الدورة الاثنية عشرة، وتمنى النجاح والتوفيق لدولة قطر الشقيقة في رئاستها للدورة الحالية. وستكون فلسطين نائبا للرئيس ولبنان مقرر الدورة الحالية.



يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) أنشأت عام 1994 كأحد لجان الأمم المتحدة، بهدف المشاركة في تحديد وصياغة الأولويات المتعلقة ببرامج العمل والأنشطة في مجالات التنمية الاجتماعية، ورصد التقدم المحرز في البرامج والأنشطة الاجتماعية في الدول الأعضاء في الإسكوا، وإعداد التوصيات اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة، ومتابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود الإقليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. وتعقد لجنة التنمية الاجتماعية دوراتها مرة كل سنتين.



تناقش الدورة الحالية على مدار يومين التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة برنامج عمل الإسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التنمية الاجتماعية في دروتها السابقة، واستعراض أنشطة التعاون الفني ، وأنشطة فريق الخبراء المعني بالإعاقة، وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية المتكاملة وأدوات تصميم هذه السياسات.

رام الله - دنيا الوطنسلّم داود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس الدولة الثانية عشرة للجنة التنمية الاجتماعية ممثلا عن دولة فلسطين رئاسة الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية لدولة قطر الشقيقة. جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية التي عقد صباح اليوم افتراضيا.