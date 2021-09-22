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الأردن.. استمرار التعليم الوجاهي رغم المخاوف من الوضع الوبائي

الأردن.. استمرار التعليم الوجاهي رغم المخاوف من الوضع الوبائي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة في الأردن، أنه لا رجعة للخلف في التعليم الوجاهي أو أنواع الحظر.

وقال دودين، خلال لقاء له مع قناة المملكة الأرنية: " إنه لن يكون هناك عودة للخلف بالنسبة لفتح القطاعات ولا بالنسبة للتعليم الوجاهي"، مؤكداً على مراقبة الحكومة للوضع الوبائي في المدارس بشكل دقيق جداً في الأسابيع الثالثة الماضية.

وأكد الناطق باسم الحكومة على استمرار تعليم الطلبة في المدارس بشكل وجاهي، رغم قلقها من الوضع الوبائي، لافتاً إلى أنه أكثر من 90% من الجهاز التعليمي والإداري في المدارس كلهم من متلقي المطاعيم، حيث تلقى عدد كبير من الطلبة الذين تبلغ أعمارهم بين 12-17 عاما اللقاحات.

وأشار الوزير إلى أن هناك جائحة عارمة للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، أما من تلقى لقاح كورونا يعيش ببرد وسلام، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح.

الجدير ذكره، أن الحكومة الأردنية أعادت فتح المدارس منتصف آب/أغسطس الماضي، لبرنامج تعويض الفاقد التعليمي (غير الملزم)، لجميع الطلبة قبل أن يعود الطلبة كليا إلى مدارسهم مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بعدما أغلقت المدارس العام الماضي واعتمدت نظام التعليم عن بعد.

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