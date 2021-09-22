عاجل

  • صيدم: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة سيتناول الواقع السياسي في ظل التطورات الميدانية

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: الرئيس عباس يرغب بلقاء يائير لبيد

إعلام الاحتلال: الرئيس عباس يرغب بلقاء يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في السلطة الفلسطينية، لم تسمه، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرغب في عقد لقاء مع يائير لبيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب القناة الإسرائيلية، قال المصدر: "إن أبو مازن يرغب في مقابلة لبيد بعد لقائه مؤخرا بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس".

وأشارت القناة، إلى أن اتصالات تجري بين وزراء بالسلطة والحكومة الإسرائيلية بهدف بحث قضايا مدنيّة واقتصادية.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى قبل عدة أسابيع، ببيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله، لبحث عدد من القضايا العالقة، حيث تم تقديم مبلغ مالي عبارة عن قرض من أموال المقاصة، وكذلك ملف لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

بدوره، نفى مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، في تصريح قبل عدة أيام، وجود نية، لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المكتب: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بينت ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا".

أخبار ذات صلة

فلسطين تسلّم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية الى دولة قطر

فلسطين تسلّم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية الى دولة قطر

الهيئة المستقلة تنظّم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة

الهيئة المستقلة تنظّم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم: رصد فلسطيني اجتاز الحدود البحرية من شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم: رصد فلسطيني اجتاز الحدود البحرية من شمال قطاع غزة

الاحتلال يجرف أراضي في نابلس والأغوار الشمالية

الاحتلال يجرف أراضي في نابلس والأغوار الشمالية

فلسطين تشارك في منتدى اليونسكو الإقليمي للعلم المفتوح في المنطقة العربية

فلسطين تشارك في منتدى اليونسكو الإقليمي للعلم المفتوح في المنطقة العربية

7 وفيات و1280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

7 وفيات و1280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الخارجية: إسرائيل تتحدى الاجماع الدولي الداعم لحل الدولتين بمصادرة آلاف الدنمات

الخارجية: إسرائيل تتحدى الاجماع الدولي الداعم لحل الدولتين بمصادرة آلاف الدنمات

مركز الميزان: يجب التحقيق في حادثة الاعتداء على طلاب بجامعة الأزهر

مركز الميزان: يجب التحقيق في حادثة الاعتداء على طلاب بجامعة الأزهر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تنظّم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة

الهيئة المستقلة تنظّم لقاءً بعنوان التقاعد القسري لموظفي قطاع غزة

الاحتلال يجرف أراضي في نابلس والأغوار الشمالية

الاحتلال يجرف أراضي في نابلس والأغوار الشمالية

فلسطين تشارك في منتدى اليونسكو الإقليمي للعلم المفتوح في المنطقة العربية

فلسطين تشارك في منتدى اليونسكو الإقليمي للعلم المفتوح في المنطقة العربية

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

الأردن.. استمرار التعليم الوجاهي رغم المخاوف من الوضع الوبائي

الأردن.. استمرار التعليم الوجاهي رغم المخاوف من الوضع الوبائي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب