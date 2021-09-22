إعلام الاحتلال: الرئيس عباس يرغب بلقاء يائير لبيد





رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر في السلطة الفلسطينية، لم تسمه، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرغب في عقد لقاء مع يائير لبيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.وبحسب القناة الإسرائيلية، قال المصدر: "إن أبو مازن يرغب في مقابلة لبيد بعد لقائه مؤخرا بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس".وأشارت القناة، إلى أن اتصالات تجري بين وزراء بالسلطة والحكومة الإسرائيلية بهدف بحث قضايا مدنيّة واقتصادية.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى قبل عدة أسابيع، ببيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله، لبحث عدد من القضايا العالقة، حيث تم تقديم مبلغ مالي عبارة عن قرض من أموال المقاصة، وكذلك ملف لم الشمل للعائلات الفلسطينية.بدوره، نفى مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، في تصريح قبل عدة أيام، وجود نية، لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال المكتب: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بينت ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا".