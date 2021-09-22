الرئيس الصيني: سنتوقف عن بناء محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري في الخارج

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الثلاثاء، في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده لن تبني بعد اليوم في الخارج محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري، وذلك لمحاربة التغير المناخي.وقال شي: "إن الصين ستعزز دعمها للدول النامية الأخرى في سبيل تعزيز مصادر الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون، ولن تبني في الخارج محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم الحجري"، وفي ذات السياق ناشدت منظمات غير حكومية عديدة خاصة العاملة في مجال الدفاع عن البيئة الصين التوقف عن تمويل مثل هذه المشاريع في الخارج.