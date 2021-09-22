فلسطين تشارك في منتدى اليونسكو الإقليمي للعلم المفتوح في المنطقة العربية

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في المنتدى الاقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية والذي ينظم من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، على مدار يومين (21-22) سبتمبر 2021 بمقر جامعة الجلالة بالعين السخنة.ويشهد المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والمناقشات؛ تهدف الى التعريف الأوسع للمفاهيم وممارسات العلم المفتوح على مستوى العالم؛ استناداً إلى مبادرات اليونسكو للعلم المفتوح والأدبيات والمبادرات العالمية والإقليمية ذات العلاقة، فضلا عن توضيح مفاهيم وتعاريف وأهداف العلم المفتوح وفائدته لتقدم المجتمع.وشارك عن دولة فلسطين كل من د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، و د.رائد بركات مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار الثقافي د.ناجي الناجي و د.اياد أبو هنود مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وفادي أبوبكر مدير دائرة الملفات المتخصصة باللجنة الوطنية.من جانبه أكد دواس على أهمية عقد هذا المنتدى في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العلم المفتوح عالميا وخاصة لدى المنظمات الدولية المتخصصة في ظل انسيابية تبادل المعلومات والدراسات والابحاث التي اصبحت متاحة أمام الجميع سواء على مستوى المؤسسات الاكاديمية والبحثية والباحثين والدارسين على حد سواء وفي مختلف أصناف العلوم ، مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات العربية والدولية والاستفادة من المنصات والمواقع العلمية التي تتيح للجميع حرية الدخول والاستفادة من محتواها.