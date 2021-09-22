شؤون فلسطينية

7 وفيات و1280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

7 وفيات و1280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 3877 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع  غزة تعافي 1305 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 159199 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20796 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 137092 حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات  1311 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 408 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 253 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  768590 جرعة، فيما اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 391889 شخصا. 

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