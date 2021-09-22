الأمم المتحدة ترد على طلب (طالبان) بإلقاء خطاب في الجمعية العامة





وطلبت الحركة تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، واقترحت محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة.





رام الله - دنيا الوطنصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الأممية، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تلقى رسالة من حركة (طالبان) تطلب فيها المشاركة في اجتماعات الجمعية العامّة، إلى جانب سفير الحكومة الأفغانية السابقة الذي طالب أيضاً بإلقاء كلمة أفغانستان.وعلق فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على طلب الحركة بتعيين مندوب لها في المنظمة، بأن هذه المسألة من اختصاصات لجنة منح الاعتمادات في الأمم المتحدة، هي الجهة التي تقرر من يجب أن يمثل أفغانستان في الأمم المتحدة، وفق (روسيا اليوم).وأرسلت (طالبان) سابقاً رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، غلام إيزاكزاي، من الحكومة السابقة، لم يعد يمثل البلاد في المنظمة.