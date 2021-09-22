مركز الميزان: يجب التحقيق في حادثة الاعتداء على طلاب بجامعة الأزهر



وكانت جامعة الازهر قد أصدرت بياناً صحفياً، قالت فيه: "تستنكر جامعة الأزهر-غزة وتشجب قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح الثلاثاء الموافق 21/9/2021، وتعتبر الجامعة أن هذا السلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم".



واضافت: "بناءً على ما سبق فإن جامعة الأزهر-غزة تطالب جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص".



من جانبها أصدرت قيادة الشرطة في غزة بياناً توضيحياً جاء فيه: "تتابع قيادة الشرطة مع رئاسة جامعة الأزهر بغزة ما حدث صباح اليوم في حرم الجامعة، من إشكالية بين أحد الأطر الطلابية وبعض موظفي أمن الجامعة مع مكتب شرطة الجامعة، وتعبّر قيادة الشرطة عن استغرابها للبيان الصادر عن إدارة الجامعة، والذي حمل اتهامات غير صحيحة بحق ضباط الشرطة وتضمّن قلباً للحقائق، في حين أن التواصل مستمر بين قيادة الشرطة ورئاسة الجامعة لمعالجة ما حدث".



وأضاف بيان الشرطة: "تؤكد قيادة الشرطة أن المحافظة على أجواء السكينة والنظام داخل الجامعات هدف نسعى جميعاً لأجله".



رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ما أسماه "حادثة الاعتداء على الطلاب في جامعة الازهر بمدينة غزة، أمس الثلاثاء، والتي تخللها مشادات بين أمن الجامعة وبين الشرطة الفلسطينية بالقطاع، مطالباً بالتحقيق في هذه الحادثة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث".وقال المركز في بيان، وصل "دنيا الوطن": "مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق بالغ للإشكال الذي وقع في جامعة الأزهر، ويطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في حادث اعتداء أفراد من شرطة الجامعات على طلبة في جامعة الأزهر صباح الثلاثاء داخل حرم الجامعة بحسب بيان جامعة الأزهر".وأشار المركز الحقوقي، إلى أن تدخل الشرطة داخل حرم الجامعة يكون دائما بطلب رسمي من إدارة الجامعة، وهو أمر معمول به منذ فترة طويلة، ويحترمه أطراف العلاقة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحييد الجامعات عن المشكلات والصراعات السياسية وأن يكفل العمل النقابي لجميع الكتل الطلابية على قدم المساواة.