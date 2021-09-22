التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتداء شرطة الجامعات في غزة على مجموعة من الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر؛ بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وأيضاً الاعتداء على أمن الجامعة الذين حاولوا منع هذا الاعتداء على الطلبة والموظفين.وشدّدت الوزارة على أن هذا التصرف يتنافى مع كافة الأعراف والأخلاق سواءً لشعبنا الفلسطيني أو على الصعيد العالمي، بحيث إن للجامعات حُرمة خاصة وللطلبة والموظفين الحق في ممارسة نشاطاتهم المشروعة بكل حرية، على حد تعبيرها.وأكدت "التعليم العالي" أن الكوفية ستظل رمزاً للقضية الفلسطينية وشعبها العظيم الذي ناضل وقدّم التضحيات من أجل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، مشيرةً إلى أن هذا الاعتداء يُعدّ غريب عن ثقافة شعبنا الفلسطيني وقيمه، وتقديره لرموزه الوطنية، وفق تعبيرها.