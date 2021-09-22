بايدن: المحادثات مستمرة مع بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة



وقال بايدن في رده على الصحفيين بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه وإلى جانبه رئيس الوزراء البريطاني يجلس: "سيتعيّن علينا العمل عليها".



ووجه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى جونسون بأنه لا يرغب على الإطلاق في رؤية الحدود الإيرلندية تتغير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته (وكالة الأنباء الفرنسية).





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في البيت الأبيض، بالأمس، عن رفضه إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مؤكداً أن المحادثات تتواصل بهذا الشأن بين البلدين.