دولي

الرئيس الأمريكي: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين

الرئيس الأمريكي: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطابه أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : "إن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين"، مؤكدا إلى تمسّكه بالنهج الدبلوماسي والمتعدد الأطراف في حين يتّهمه حلفاء أوروبيون بعدم التنسيق معهم في أحيان كثيرة.

وأضاف بايدن "لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل، ونشدد على أن الولايات المتحدة ستخوض المنافسة وستنافس بقوة".

وتابع "من خلال قيمنا وقوتنا سندافع عن حلفائنا وأصدقائنا، سنتصدى لمحاولات البلدان الأكثر قوة فرض هيمنتها على الدول الأكثر ضعفا".

فيما تعهد الرئيس الأمريكي في المضي قدما في الدفاع عن الديموقراطية، في ذات سياق أدلي الرئيس الصيني شي جينبينغ بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة فيديو مسجل مسبقاً، في ما يشبه المبارزة عن بعد بين القوتين العظميين المنخرطتين في مواجهة تشهد تأزما متزايدا.

أخبار ذات صلة

طالبان: نطالب بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

طالبان: نطالب بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

بايدن: المحادثات مستمرة مع بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة

بايدن: المحادثات مستمرة مع بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة

الصين: بؤرة جديدة محتملة لتفشي فيروس (كورونا)

الصين: بؤرة جديدة محتملة لتفشي فيروس (كورونا)

هزة أرضية تضرب سواحل أستراليا

هزة أرضية تضرب سواحل أستراليا

أردوغان: طالما استمر اضطهاد الفلسطينيين فإن السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن

أردوغان: طالما استمر اضطهاد الفلسطينيين فإن السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن

الولايات المتحدة تقرر تأجيل الموافقة على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

الولايات المتحدة تقرر تأجيل الموافقة على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

الرئيس الأمريكي: &#34;الطريق طويل&#34; أمام حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الأمريكي: "الطريق طويل" أمام حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فرنسا: ندرس جميع الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن شراء الغواصات

فرنسا: ندرس جميع الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن شراء الغواصات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الشعبية&#34; تستنكر الاعتداء على الطلاب والعاملين في جامعة الأزهر

"الشعبية" تستنكر الاعتداء على الطلاب والعاملين في جامعة الأزهر

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي