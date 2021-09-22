الرئيس الأمريكي: لا نسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطابه أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : "إن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين"، مؤكدا إلى تمسّكه بالنهج الدبلوماسي والمتعدد الأطراف في حين يتّهمه حلفاء أوروبيون بعدم التنسيق معهم في أحيان كثيرة.وأضاف بايدن "لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل، ونشدد على أن الولايات المتحدة ستخوض المنافسة وستنافس بقوة".وتابع "من خلال قيمنا وقوتنا سندافع عن حلفائنا وأصدقائنا، سنتصدى لمحاولات البلدان الأكثر قوة فرض هيمنتها على الدول الأكثر ضعفا".فيما تعهد الرئيس الأمريكي في المضي قدما في الدفاع عن الديموقراطية، في ذات سياق أدلي الرئيس الصيني شي جينبينغ بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة فيديو مسجل مسبقاً، في ما يشبه المبارزة عن بعد بين القوتين العظميين المنخرطتين في مواجهة تشهد تأزما متزايدا.