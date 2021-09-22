مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال، كما واقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق وسط إجراءات مشددة.وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى وسط أداء صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عبر السماعات في ساحة البراق.وأوضحت المصادر أن المستوطنين قدموا شروحات تلمودية خلال اقتحامهم لباحات الأقصى، فيما اقتحم قائد لواء قوات الاحتلال في القدس وعدد من ضباط الاحتلال باحات المسجد الأقصى.وفي السياق ذاته، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق لأداء ما يسمى "صلوات البركة" بمناسبة ما يسمى "عيد العُرش"، في وقت عززت فيه قوات الاحتلال من انتشار قواتها في القدس المحتلة وخاصةً البلدة القديمة ومحيطها لتأمين استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بأعيادهم.وحسب وسائل إعلام عبرية فإنه سيتم تشديد الإجراءات اليوم وغدًا داخل البلدة القديمة، بسبب ما يسمى أداء "صلوات البركة" في ساحة حائط البراق.وأشار إعلام الاحتلال إلى أنه تقرر منع الدخول بالمركبات الخاصة، ويسمح فقط بالوصول للمكان عبر المواصلات العامة.وجددت لجنة القدس والأقصى دعواتها الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل للرباط والاحتشاد في ساحات الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه عشية أعيادهم المزعومة.وسبق أن أطلقت جماعات متطرفة استيطانية دعوات متكررة لتنفيذ اقتحامات واسعة، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بحجة موسم الأعياد اليهودية.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ووفق التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال شهر أغسطس الماضي (2309) مستوطنين، فيما جرى إبعاد مواطن واحد عن الأقصى.كما وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات الشهر الماضي ما يقارب (28) اعتداء، في الوقت الذي قدمت قوات الاحتلال الحماية إلى آلاف المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة.