الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب صبحي زيد بعد أن دهمت منزله وفتشته وخربت في محتوياته خلال اقتحامها مخيم الجلزون قضاء رام الله.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم الساعة 3:00 فجرًا واعتقلت الشاب زيد ونقلته لجهة غير معلومة بعد.وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء غروف، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة أريحا.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي كفيرت، ونزلة زيد، وموقعا قرب سيلة الظهر، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونصبت كمائن وحواجز عسكرية في تلك المناطق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان مهدي جابر وسلطان سرحان ومحمد شلودي من بلدة سلوان بمدينة القدس.واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عناتا شمال شرق القدس، وأجرت عمليات تفتيش في المنطقة الصناعية وحي البحيرة بالبلدة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، حملات دهم واعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.