الصين: بؤرة جديدة محتملة لتفشي فيروس (كورونا)
أفادت لجنة الصحة الحكومية في الصين، اليوم الأربعاء، باكتشاف ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا)، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين.
وأغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان، وذلك لمنع انتشار العدوى، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".
وقبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس (كورونا) في هاربين، كان محور انتشاره في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 أيلول/ سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.
وكانت الصين سجّلت منذ بداية جائحة (كوفيد – 19)، (95851) حالة إصابة بـ(كورونا)، فيما توفى (4636) شخصًا بمضاعفات الإصابة بالعدوى.
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