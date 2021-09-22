الصين: بؤرة جديدة محتملة لتفشي فيروس (كورونا)

وكانت الصين سجّلت منذ بداية جائحة (كوفيد – 19)، (95851) حالة إصابة بـ(كورونا)، فيما توفى (4636) شخصًا بمضاعفات الإصابة بالعدوى.

وقبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس (كورونا) في هاربين، كان محور انتشاره في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 أيلول/ سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.