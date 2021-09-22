الاحتلال يخطط لإنشاء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة

رام الله - دنيا الوطنتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء كنس ومعابد لليهود في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام "إسرائيلية".وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن "حكومة الاحتلال تعتزم إنشاء كنس يهودية في مستوطنات الضفة ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة الأولويات الوطنية للحكومة".وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة، بدعوى وجود نقص في الكنس أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص للمستوطنات.