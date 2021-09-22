أردوغان: طالما استمر اضطهاد الفلسطينيين فإن السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "طالما استمر اضطهاد الشعب الفلسطيني، فإن السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط سيبقى غير ممكن".وأضاف، في كلمته خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، إن من أهم المشاكل التي تغذي عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن في منطقتنا هي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.وتابع: "لهذا السبب، فإن سياسات الاحتلال والضم والاستيطان غير القانوني يجب إنهاؤها بصورة مطلقة وفورًا".وقال أردوغان: "سنواصل الوقوف في وجه انتهاك الوضع القائم في القدس استنادًا لقرار الأمم المتحدة لعام 1947، وضد الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ولحقوق الشعب الفلسطيني".وأكد الرئيس التركي، وجوب إحياء عملية السلام ورؤية حل الدولتين دون مزيد من التأجيل.وقال إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس على أساس حدود عام 1967، يظل من بين أهدافنا الأساسية".