مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمنطقة.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات صحفية، إن عشرات الجيبات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية.فيما احتشد مئات المستوطنين عند مدخل مستوطنة "شافي شمرون" استعدادا لاقتحام سبسطية.وأوضح عازم أن المستوطنين يخططون؛ لتنفيذ اقتحام كبير للمنطقة الأثرية على مدى يومين متتاليين بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.