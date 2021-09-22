شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمنطقة.

 وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات صحفية، إن عشرات الجيبات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية.

 فيما احتشد مئات المستوطنين عند مدخل مستوطنة "شافي شمرون" استعدادا لاقتحام سبسطية.

وأوضح عازم أن المستوطنين يخططون؛ لتنفيذ اقتحام كبير للمنطقة الأثرية على مدى يومين متتاليين بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

أخبار ذات صلة

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

التعليم العالي تدين الاعتداء على الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يخطط لإنشاء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة

الاحتلال يخطط لإنشاء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

المالكي ووزير خارجية قبرص يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

المالكي ووزير خارجية قبرص يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

جيش الاحتلال يُقر باستخدامه طائرات انتحارية &#34;كواد كابتر&#34; في غزة

جيش الاحتلال يُقر باستخدامه طائرات انتحارية "كواد كابتر" في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وساحة البراق

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات جنوب جنين

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الشعبية&#34; تستنكر الاعتداء على الطلاب والعاملين في جامعة الأزهر

"الشعبية" تستنكر الاعتداء على الطلاب والعاملين في جامعة الأزهر

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

عياش يعزي بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي

عياش يعزي بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منوعات

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

شاهد: حسن الرداد يصدم جمهوره بآخر ظهور له

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

هاني شاكر يثور على محمد رمضان ويهدده على العلن

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

شاهد: أحمد فهمي يقدم تحذير هام لجمهوره

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

بعد قرار ايقافه عن الغناء.. ما مصير حسن شاكوش؟

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

شاهد كيف ردت الراقصة جوهرة على شائعات القبض عليها

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل &#34;سنوات الجريش&#34;

ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض وتنضمّ لمُسلسل "سنوات الجريش"

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي