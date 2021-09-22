المالكي ووزير خارجية قبرص يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي.وعبر المالكي خلال لقائه كريستودوليدس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بدورتها الـ76، عن أمله في تطوير العلاقات الفلسطينية- القبرصية.وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي لتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات كافة، بما فيها التعاون والتنسيق في مجال تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، وتمتين المشاركة في المجال السياسي، من خلال الوزارات الفلسطينية، خاصة: وزارتي شؤون المرأة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للشباب.وأطلع المالكي، الوزير كريستودوليدس على أهم التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، في ظل وجود حكومة يمينية اسرائيلية تعمل على تكثيف الاستيطان، والجرائم المركبة المرتبطة به، من الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والترحيل القسري، والإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، والحصار على قطاع غزة، إضافة الى جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا.وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة واضحة ضد هذه الممارسات والجرائم المرتكبة، بالتزامن مع افتتاح دورة جديدة للأمم المتحدة، لتقع على الدول مسؤولية مواجهة الاستعمار و"الأبارتهايد"، والممارسات غير القانونية.من جانبه، عبر وزير خارجية قبرص عن دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.