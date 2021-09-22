جيش الاحتلال يُقر باستخدامه طائرات انتحارية "كواد كابتر" في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائيل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال استخدم طائرات انتحارية تسمى بـ "كواد كابتر"، في عمليات داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة.وأكد ضباط في الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، استخدامهم لطائرة انتحارية، في عمليات داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وخاصةً في العملية العسكرية التي وقعت في آيار/ مايو الماضي.وبحسب تقرير لقناة 13، فإن تلك الطائرات حلقت بكثافة في أجواء غزة، ونفذت غارات انتحارية بعضها ضد راجمات صواريخ لحماس.ووفقًا للقناة، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر بزيادة معدل إنتاج الحوامات الهجومية في إطار الاستعدادات للحرب المقبلة والتعامل مع التهديد الصاروخي.وكانت تقارير سابقة، تحدثت عن استخدام تلك الطائرات من قبل الاحتلال في قطاع غزة، حيث أقدمت على اغتيال مجموعة من المقاومين، كما أن بعضها انفجر داخل مواقع للمقاومة.