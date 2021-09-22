المرور بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور بقطاع غزة، أنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق، 12 حادث سير، خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابة متوسطة و3 إصابات طفيفة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.وأشارت شرطة المرور خلال نشرتها اليومية، صباح اليوم الأربعاء، أن حركة المرور نشطة، منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن، بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية في الوقت ذاته السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وقالت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".