"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنانخفضت الصادرات خلال شهر تموز من عام 2021 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 109 مليون دولار أمريكي.وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2021. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.الواردات السلعيةانخفضت الواردات خلال شهر تموز من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 20% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 506 مليون دولار أمريكي.سجلت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز 2021 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2021. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودةأما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر تموز من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر تموز من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 397 مليون دولار أمريكي.