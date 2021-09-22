عياش يعزي بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي





رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بأحر التعازي والمواساة ، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري وسفير مصر في رومانيا بوفاة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الحربي الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.وعبّر عياش في برقية التعزية، التي وصلت نسخة منها نسخة لوسائل الإعلام:"عن تعازيه القلبية الحارة، معدداً مناقب الفقيد في خدمة وطنه وأبناء شعبه، ومشاركته ببطولة في الدفاع عن الوطن والأمة في حربي 1967 و1973.وأشاد د. عياش بدور الفقيد الراحل في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين مصر وفلسطين وإسهاماته عبر مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة مصر وشعبها الشقيق والدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية،ودعا د. عياش الله عز وجل أن يشمل الفقيد العزيز برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.