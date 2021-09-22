شؤون فلسطينية

حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية تصدر بياناً بشأن أحداث جامعة الأزهر

حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية تصدر بياناً بشأن أحداث جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
تُدين وبشدة حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية السلوك غير المسبوق واللامسؤول من قبل شرطة جامعة الأزهر، التي قامت بمنع الطلبة من ارتداء الكوفية الفلسطينية، التي تمثل إرثًا تاريخيًا وتراثًا فلسطينياً و رمزية وطنية للفلسطينيين في كل العالم.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قيام شرطة الجامعة بمنع وملاحقة الطلبة الذين توشحوا بالكوفية والاعتداء
على موظفي أمن الجامعة يُعتبر عمل غير مقبول ومُدان جملة وتفصيلا، ويُمثل خروجاً عن قيمنا الوطنية و كوفيتنا المُعبدة بدماء الشهداء وعذابات الأسرى.

وتابعت: "لقد كانت ولازالت كوفيتنا الفلسطينية هي صورة الفدائي و بوصلة شعبنا ورمزيته أمام العالم، الذي يتضامن بالكوفية كأعظم رسالة مناصرة لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المسلوبة".

تدعو حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية شرطة الجامعة ومن إصدار وتبنى هذا القرار التراجع الفوري عنه والاعتذار لطلبتنا وجامعتنا ولكوفيتنا التي ستظل قنديلاً وطنيًا نتوهج بها فخرًا وزينةً وعزةً وكرامة.

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