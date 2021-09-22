النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث الطرق

رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الأستاذ لؤي الحواش، آليات التعاون والشراكة بين الطرفين، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مكتب النائب العام بحضور مديرة العلاقات العامة الأستاذة وفاء شلطف.وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات وسبل التعاون بين الطرفين في الأمور الفنية لتحسين المنظومة المرورية في فلسطين وتذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، لتعزيز السلامة المرورية والأمان على الطرق.وخلال اللقاء أكد النائب العام على أهمية التعاون المشترك مع الصندوق خاصة في مجال التدريب والتجهيز الفني، مشدداً على حرص النيابة لمكافحة الجرائم المرورية والحد منها لوقف النزيف المجتمعي الناتج عنها.بدوره أشاد الأستاذ لؤي بالجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة، والعلاقة التشاركية والتكاملية بين الطرفين مؤكداً حرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع النيابة العامة.