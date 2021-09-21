سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.وقال مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبو سنينة، إن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم الإبراهيمي بإغلاقه بشكل كامل اعتبارا من الليلة وحتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، بحجة "عيد العرش اليهودي".وأشار أبو سنينه إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي منذ بداية شهر أيلول الجاري وحتى اليوم 60 وقتا للصلاة، بحجة إزعاج المستوطنين.وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.