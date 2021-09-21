فيديو.. خرواط: السلطة متآمرة على الخليل وسأضع حواجز لمنع دخول أي مسؤول للمدينة

























وتابع قائلاً " لو أن رامي الحمد الله رئيس الوزراء في الوقت الحالي لزار الخليل 15 مرة منذ حادثة نزار بنات" وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر حركة فتح بمدينة الخليل، عماد خرواط، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية متآمرة على الخليل.وأضاف خلال اجتماع لعشائر جبل الخليل ظهر اليوم، أنه إن لم يوضع حل لمشكلة الفلتان الأمني في المحافظة "سنمنع مسؤولي السلطة من دخول المحافظة".وتابع خرواط: "أدعو رئيس الوزراء محمد اشتية لزيارة الخليل وبحث أوضاعها وحمايتها".