الولايات المتحدة تقرر تأجيل الموافقة على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنقررت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تأجيل الموافقة على تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليار دولار لإسرائيل لصالح بطاريات القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية.ووفق ما نقل موقع (والا) الذي وصف الحدث بـ "النادر"، فإن ذلك جاء بسبب معارضة مجموعة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.وتابع الموقع: قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس النواب الأمريكي، أعلن بعض أعضاء الكونجرس أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند (القبة الحديدية)، وبعد الاعتراض تم حذف البند، وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع الذي سيطرح للتصويت في غضون أشهر قليلة".