شؤون فلسطينية

فتح: الكوفية رمز وطني كفاحي وتراثي والاعتداء على معتمريها من طلبة الأزهر "نهج ظلامي"

فتح: الكوفية رمز وطني كفاحي وتراثي والاعتداء على معتمريها من طلبة الأزهر "نهج ظلامي"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اعتداء الشرطة بغزة، على طلبة وموظفين في جامعة الأزهر في غزة اعتمروا الكوفية الفلسطينية بـ "السقوط  الأخلاقي القيمي" واعتبرته "انعكاسا لنهج الإقصاء والمفاهيم الظلامية المناهضة للفكر والمبادئ والتراث والتاريخ الوطني".

واعتبرت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما فعلته الشرطة بغزة، "جريمة بحق رموز الشخصية والهوية الوطنية  الفلسطينية عموما، ورمزية الفدائي المناضل الفلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة والحركة الوطنية الفلسطينية".

ولفتت (فتح) إلى تزامن حملة القمع ضد طلبة وموظفي الأزهر مع حملة حماس على الرئيس محمود عباس قبيل بضعة أيام من إلقاء خطابه في الأمم  المتحدة.

واستذكرت حملات الاحتلال  الإسرائيلي وملاحقتها وقمعها للمواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يعتمرون الكوفية في كل مراحل الكفاح ضد الاستعمار الإنجليزي والاحتلال الاستيطاني العنصري الاستيطاني .

ورأت فتح في الاعتداء على معتمري الكوفية بـ "مثابة اعتداء على كل فلسطيني وطني"، وأكدت أن الكوفية التي أصبحت رمزا للحرية والتحرر والكفاح لدى شعوب العالم مبعث فخر واعتزاز.

واعتبرت العدوان على معتمريها في جامعة الأزهر انعكاساً مباشراً لمنهج "الإقصاء الذي تمارسه حماس"، و"تعميماً بالقوة والقهر للمفاهيم الظلامية المناهضة للفكر والمبادئ والتراث  والتاريخ الوطني"، مشيرة إلى أن "ممارسات حماس الانقسامية تثير الفتن، خدمة مجانية للاحتلال"، وفق ما جاء في البيان.

وحيت فتح جموع الطلبة والعاملين في الأزهر وناشدت الفصائل والقوى الوطنية، والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها، والدفاع عن الرموز الوطنية التراثية  الفلسطينية وحقوق المواطنين الفلسطينيين في التعبير.

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