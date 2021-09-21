وفد من الجبهة الشعبية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات عباس كامل





ووفق بيان للجبهة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الوفد سيلتقي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، الوزير عباس كامل.



ويُناقش الوفد الذي يترأسه نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد وأعضاء من المكتب السياسي، آخر المستجدات على الصعيدين الفلسطيني والعربي.





رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق وقطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدعوة من جمهورية مصر العربيّة.