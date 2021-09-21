دولي

الرئيس الأمريكي: "الطريق طويل" أمام حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الأمريكي: "الطريق طويل" أمام حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن "الطريق طويل" من أجل الوصول إلى هذا الحل.

وأوضح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن تصبح إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، مضيفاً: "نحن بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي ولكن يجب أن نستمر في المحاولة".

وتابع بايدن: بأن "الولايات المتحدة تسعى إلى جعل الشرق الأوسط بأكمله يحظى بالسلام والأمن على نحو أفضل"، وفق تعبيره.

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