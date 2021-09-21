شؤون فلسطينية

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "نؤمن بالديمقراطية والشراكة وحريصون كل الحرص على أن يبقى النظام ممثلا بالجميع".

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة، حيث التقى بالوزير مجدي الصالح، والوكيل، ومدراء الدوائر والأقسام في الوزارة.

واطلع اشتية على سير عمل الوزارة وخططها العملية والتدخلات المنجزة، والتطلعات المستقبلية، وأهم التحديات التي تواجهها، إضافة الى التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 11/12/2021، كمرحلة أولى.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد الملموس الذي تقوم به الوزارة في قطاع الحكم المحلي، ودورها الداعم والمساند في مواجهة جائحة (كورونا) والتي عملت على التخفيف من معاناة المواطنين، إضافة الى جهود الهيئات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للحكم المحلي من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد اشتية على ضرورة إيجاد حلول ومعالجة جدية لديون ومستحقات البلديات، والمضي قدماً لإنجاز المشاريع التنموية والوطنية.


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