شؤون فلسطينية

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة
محافظ جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مقطع مصور تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسيء لمدير شرطة المحافظة، العميد عزام جبارة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
 
"لقد قامت حفنة من الخارجين عن القانون مساء يوم أمس الإثنين بنشر بيان مصور يظهر فيه عدد من المسلحين الملثمين ويتضمن الإساءة إلى مدير شرطة المحافظة الأخ عميد/ عزام جبارة، وقد ختم هذا الكلام زورا وبهتانا باسم كتائب شهداء الأقصى في المحور الشرقي، وعليه فإننا نود التأكيد على الآتي:

أولاً: اننا باسم الهيئة الأمنية في محافظة جنين وعلى رأسها المحافظ وجميع مدراء الأجهزة الأمنية ندين وبشدة ما ورد في هذا البيان شكلا ومضمونا، ونؤكد على أن عمل الأخ عزام جبارة وبصفته مديرا لجهاز الشرطة هو جزء لا يتجزأ من عمل المنظومة الأمنية القيمة على تطبيق القانون والتصدي لكل العابثين بأمن المواطن ومقدرات الوطن.

ثانياً: ان البيان المذكور جاء ردا على قيام جهاز الشرطة بمصادرة سلاح غير شرعي ومعدات كشف عن المعادن والآثار والتي تم عرضها على وسائل الإعلام، وهذا  السلاح وهذه المعدات ما كانت يوما من سلاح وأدوات المقاومة ولن تكون. 

ثالثاً: ان ما ورد في البيان المذكور لا يمت بصلة لا لحركة فتح في المحور الشرقي ولا لكتائب شهداء الأقصى، وما جاء هذا الربط إلا ليشوه حركة فتح ويسيء لرمزية الشهداء وصفحة  العمل النضالي البيضاء التي طالما تعرضت وما زالت لمحاولات الإساءة والتغطية على الأعمال الخارجة عن الوطن وكل القيم الشريفة، وهو الأمر الذي أصبح معروفا للشارع الفلسطيني الحر والواعي.

رابعاً: لن تثنينا هذه المهاترات عن استكمال دورنا في المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون والدفاع عن أمن المواطن وسلمه والحفاظ على مقدرات الوطن، كما أننا قد وجهنا الأخوة في المؤسسة الأمنية للمسارعة بالقبض على جميع المتورطين بهذا البيان ليمثلوا أمام القضاء. 

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