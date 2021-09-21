حركة (المجاهدين): قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجتزأة "استخفاف بتضحيات شعبنا"



وأكد أبو عودة في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن المطلوب في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية هو الاتفاق على استراتيجية وطنية تؤسس لمرحلة جديدة وتوافق وطني لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ووطنية ورئاسية.



وشدد القيادي في حركة المجاهدين أبو عودة، رفضه استمرار تجديد الحصار والخناق على قطاع غزة، وأن عدم تسهيل حياة الناس في القطاع بتوفير حياة كريم، يجعل الجميع يقف على برميل من البارود قد ينفجر في أي لحظة وسيكون الانفجار الأول في وجه الاحتلال الإسرائيلي.













خاص دنيا الوطن – محمد دبابشقال الأمين العام لحركة المجاهدين نائل أبو عودة: "إن قرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات محلية مجتزأة، لا تؤسس إلى شراكة حقيقية ولا توافق وطني، وإنما استخفاف بتضحيات الشعب الفلسطيني".