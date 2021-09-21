شؤون فلسطينية

صالح رأفت: يتوجب على حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الرسمي وتغليب المصلحة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت أن التصريحات التي شنتها حماس على الرئيس محمود عباس، بأنها تؤدي إلى عرقلة الحوار الوطني وتشويه الموقف الوطني الفلسطيني.

وقال في بيان له، اليوم الثلاثاء: "يتوجب على حركة حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الذي يخوض معركة على الصعيد الدولي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وشدد رأفت على أن حماس يتوجب عليها الاعتذار عن هذه التصريحات المدانة والمرفوضة، وأن تعمل على خلق أجواء ايجابية لمواصلة الحوار الوطني من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2017 لإنهاء الانقسام الذي أضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، الذي يأخذ منه الاحتلال ذريعة للتهرب من التزاماته، بل يسعي لفرض أمر واقع من خلال التوسع الاستيطاني ومحاولة ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية ".

وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي قبيل إلقاء الرئيس محمد عباس كلمة هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيطالب خلالها المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، التي تعمل إسرائيل على تهويدها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194.

وفي نهاية بيانه طالب رأفت حماس بالتوقف عن التصريحات التي لا تخدم المصلحة الوطنية ودعاها إلى عدم حرف البوصلة عن مواجهة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وعدم الاستمرار في سياسات إطالة أمد الانقسام البغيض.

أخبار ذات صلة

&#34;سلطة الأراضي&#34; بغزة: الأحكام القضائية المؤشرة بـ &#34;الطابو&#34; ولم تنفذ منذ 15سنة لن تُنفذ

"سلطة الأراضي" بغزة: الأحكام القضائية المؤشرة بـ "الطابو" ولم تنفذ منذ 15سنة لن تُنفذ

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة

حسين الشيخ: حماس تمارس نهجاً حاقداً ضد الرئيس عباس

حسين الشيخ: حماس تمارس نهجاً حاقداً ضد الرئيس عباس

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

حركة (المجاهدين): قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجتزأة &#34;استخفاف بتضحيات شعبنا&#34;

حركة (المجاهدين): قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجتزأة "استخفاف بتضحيات شعبنا"

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

مجدلاني: اتفاق الإطار يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالاً لتدخل أمريكا بعمل (أونروا)

مجدلاني: اتفاق الإطار يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالاً لتدخل أمريكا بعمل (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

الاحتلال يستولي على مركبة شحن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على مركبة شحن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم تسلله من غزة صوب الغلاف

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم تسلله من غزة صوب الغلاف

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول

طولكرم: مطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

طولكرم: مطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

رضوان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

رضوان لـ"دنيا الوطن": مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي