مجدلاني: اتفاق الإطار يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالاً لتدخل أمريكا بعمل (أونروا)







رام الله - دنيا الوطنعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني عن رفض اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة (أونروا)، حيث أنه يعتبر استبدال لمرجعية الوكالة التي أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "302"، ويتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالا لتدخل أمريكا بعمل (أونروا).وأشار د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله مع مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) رونالد شتينغر، ومديرة عمليات "الأونروا" في الضفة المحتلة غوين لويس، أن الوكالة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتقديم المعونات والدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين وهذا الاتفاق نعتبره يحمل مخاطر تستهدف قضية اللاجئين وتهددها ، من أجل تقويضها وتصفيتها كما أنه يعيد تعريف اللاجئ وهذا امر خطير بالنسبة لنا.وأضاف د. مجدلاني "أن (أونروا) هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها وتفويضها.وأكد على (أونروا) أن تغير من هذه الشروط التي فرضت عليها من خلال اتفاق الاطار، لتحافظ على الحيادية والاستقلالية، ورفض المساعدات المشروطة من أية جهة كانت، فمسؤولية الأمم المتحدة بالأساس تمويل الوكالة .كما جدد د. مجدلاني لأهمية انعقاد مؤتمر المانحين للوكالة بموعده ، لأهمية هذا الاجتماع الذي يساهم في توفير الدعم المالي للوكالة ويجدد مسؤولية المجتمع الدولي لحل قضية اللاجئين .ومن جانبه أكد وفد (أونروا) على عقد المؤتمر للمانحين واستمرار الاتصالات من أجل ذلك ، مشيرا أن اتفاق الاطار لا يمس قضية اللاجئين والحيادية واستقلالية الوكالة.