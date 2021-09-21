شؤون فلسطينية

مجدلاني: اتفاق الإطار يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالاً لتدخل أمريكا بعمل (أونروا)

مجدلاني: اتفاق الإطار يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالاً لتدخل أمريكا بعمل (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني عن رفض اتفاق الإطار  بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة (أونروا)، حيث أنه يعتبر استبدال لمرجعية الوكالة التي أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "302"، ويتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالا لتدخل أمريكا بعمل (أونروا).

وأشار د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله مع  مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) رونالد شتينغر، ومديرة عمليات "الأونروا" في الضفة المحتلة غوين لويس، أن الوكالة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتقديم المعونات والدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين وهذا الاتفاق نعتبره يحمل مخاطر تستهدف قضية اللاجئين وتهددها ، من أجل تقويضها وتصفيتها كما أنه يعيد تعريف اللاجئ وهذا امر خطير بالنسبة لنا.

وأضاف د. مجدلاني "أن (أونروا) هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها  وتفويضها.

وأكد على (أونروا) أن تغير من هذه الشروط التي فرضت عليها من خلال اتفاق الاطار، لتحافظ على الحيادية والاستقلالية، ورفض المساعدات المشروطة من أية جهة كانت، فمسؤولية الأمم المتحدة بالأساس تمويل الوكالة .

كما جدد د. مجدلاني لأهمية انعقاد مؤتمر المانحين للوكالة بموعده ، لأهمية هذا الاجتماع الذي يساهم في توفير الدعم المالي للوكالة ويجدد مسؤولية المجتمع الدولي لحل قضية اللاجئين .

ومن جانبه أكد وفد (أونروا) على عقد المؤتمر للمانحين واستمرار الاتصالات من أجل ذلك ، مشيرا أن اتفاق الاطار لا يمس قضية اللاجئين والحيادية واستقلالية الوكالة.


أخبار ذات صلة

&#34;سلطة الأراضي&#34; بغزة: الأحكام القضائية المؤشرة بـ &#34;الطابو&#34; ولم تنفذ منذ 15سنة لن تُنفذ

"سلطة الأراضي" بغزة: الأحكام القضائية المؤشرة بـ "الطابو" ولم تنفذ منذ 15سنة لن تُنفذ

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

اشتية: نؤمن بالديمقراطية والشراكة وأن يبقى النظام ممثلاً بالجميع

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة

محافظ جنين يصدر بياناً بشأن مقطع مصور يسيء لمدير شرطة المحافظة

حسين الشيخ: حماس تمارس نهجاً حاقداً ضد الرئيس عباس

حسين الشيخ: حماس تمارس نهجاً حاقداً ضد الرئيس عباس

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

حركة (المجاهدين): قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجتزأة &#34;استخفاف بتضحيات شعبنا&#34;

حركة (المجاهدين): قرار السلطة إجراء انتخابات محلية مجتزأة "استخفاف بتضحيات شعبنا"

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

صالح رأفت: يتوجب على حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الرسمي وتغليب المصلحة الوطنية

صالح رأفت: يتوجب على حماس العمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الرسمي وتغليب المصلحة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في مجال التعليم العالي

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

العسيلي يدعو المانحين لدعم جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني

الاحتلال يستولي على مركبة شحن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على مركبة شحن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم تسلله من غزة صوب الغلاف

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم تسلله من غزة صوب الغلاف

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول

طولكرم: مطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

طولكرم: مطالبات بإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

رضوان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

رضوان لـ"دنيا الوطن": مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي