شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل في مدينة الخليل

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل في مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل في مدينة الخليل.

وأوضح ملحم في بيان اليوم الثلاثاء، أن عقد الجلسة في الخليل يأتي للاطلاع على أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات، في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الإبراهيمي الشريف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبين أن اجتماعا سيعقد في المدينة يوم السبت المقبل يضم جميع قادة ومدراء الأجهزة الأمنية.

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