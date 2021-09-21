الصحة: تسجيل 17 حالة وفاة و1977 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 35، طولكرم 118، نابلس 154، ضواحي القدس 21، سلفيت 34، جنين 84، طوباس 17، أريحا والأغوار 19، رام الله والبيرة 119، بيت لحم 6، الخليل 47، قطاع غزة 1323".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 43، طولكرم 87، نابلس 264، ضواحي القدس 8، سلفيت 68، جنين 142، طوباس 17، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 125، بيت لحم 6، الخليل 33، قطاع غزة 800".وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في الخليل وحالة في طولكرم وحالة في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 214 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,319,937 بينهم 613,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.