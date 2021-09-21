شؤون فلسطينية

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول

الخارجية تنشر البيانات والشروط الواجب اتباعها للسفر إلى عديد الدول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها طلبت من سفارات دولة فلسطين تزويدها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية التفصيلية المعتمدة، والشروط الواجبة الاتباع للدخول والسفر الى الدول، حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين والطلبة وتسهيل سفرهم، وتمكينهم من الالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم في الخارج.

وأضافت جاء ذلك في ضوء عدد من المشاكل التي اعترضت سفر بعض المواطنين بشأن الاختلاف بين الدول في اعتماد أنواع محددة من المطاعيم، أو المدة اللازمة لفحص "كورونا"، مضيفة انه وبعد متابعة مع السفارات توفر لديها حتى اللحظة من هذه الأنظمة والبروتوكولات والشروط على صفحتها، ليسهل الاطلاع عليها من قبل المواطنين والطلبة الراغبين بالسفر، وذلك من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/ar-jo، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعلنت الوزارة للمواطنين الراغبين بالسفر، أنها ستقوم باستكمال نشر بيانات وشروط دخول الدول حسب ورودها لها من سفارات دولة فلسطين تباعا، كما ستحدث البيانات المتوفرة في حال أقدمت أية دولة على إحداث تغييرات في الأنظمة والشروط المعتمدة لديها.

وشددت على ضرورة الاطلاع على الأنظمة والشروط المتبعة من الناحية الصحية في الدولة التي يرغب المواطن السفر إليها، مع ضرورة الالتزام الكامل بها، مضيفة انها تواصل بذل الجهود للحصول على اوسع اعترافات من الدول بشهادة التطعيم الفلسطينية.

وذكرت الخارجية أنها تتابع ومن خلال سفاراتنا مشكلة الاختلاف في أنواع المطاعيم المعتمدة بين دولة فلسطين وعدد آخر من الدول، والتي تشكل عقبة أمام سفر بعض المواطنين إليها، مشيرة إلى ان الاعتراف بشهادة التطعيم الفلسطينية هو الكفيل بحل هذه المشكلة.

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