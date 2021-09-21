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ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب الليبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89 )صوتًا، من أصل (113) نائبًا حضروا الجلسة.

وانطلقت أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى (113) نائبًا، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقرر المجلس، في جلسة أمس الإثنين، تشكل لجنتين برلمانيتين، الأولى تعني بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.

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