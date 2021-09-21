دولي

فرنسا: ندرس جميع الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن شراء الغواصات

فرنسا: ندرس جميع الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن شراء الغواصات
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون
رام الله - دنيا الوطن
أكد كليمون بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن باريس لن تنحي جانبًا نزاعها مع أستراليا بشأن تخليها عن عقد الغواصات سريعا، مشيرًا إلى أن بلاده تقيّم جميع الخيارات المتاحة للرد على ذلك.

ووفقًا لـ (الجزيرة نت) ، فقد قال بون قبل اجتماع مقرر مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علاقاتنا صعبة للغاية، لا يمكننا التصرف وكأنه لم يحدث شيء، ينبغي لنا بحث جميع الخيارات".

ورحب بون بدعم وزراء خارجية الاتحاد في اجتماع انعقد في وقت متأخر من مساء أمس، مشددًا على أن هذه مسألة تتعلق بالاتحاد وليست مشكلة فرنسية فحسب.

في سياق آخر، قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي  اليوم إنه لن يتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكانت أستراليا قد ألغت الأسبوع الماضي، اتفاقًا مع مجموعة (نافال) الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأميركية والبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية مع هذين البلدين يطلق عليها اتفاقية (أوكوس).

وأثار إلغاء الصفقة غضب فرنسا التي اتهمت أستراليا والولايات المتحدة بطعنها في الظهر، مما جعلها تستدعي سفيريها من كانبيرا وواشنطن.

أخبار ذات صلة

روسيا: فشل أمريكا في أفغانستان يجعل الظروف ملائمة لأزمة هجرة جديدة

روسيا: فشل أمريكا في أفغانستان يجعل الظروف ملائمة لأزمة هجرة جديدة

الولايات المتحدة: وفيات (كورونا) تتجاوز (الأنفلونزا الإسبانية) وتصبح الأكثر فتكاً

الولايات المتحدة: وفيات (كورونا) تتجاوز (الأنفلونزا الإسبانية) وتصبح الأكثر فتكاً

(طالبان): السماح بعودة الفتيات إلى المدارس في أقرب وقت

(طالبان): السماح بعودة الفتيات إلى المدارس في أقرب وقت

أسبانيا: بركان (كومبر فيجا) يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما

أسبانيا: بركان (كومبر فيجا) يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما

فرنسا ستعقد مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

فرنسا ستعقد مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

السلطات السويدية ترفض طلباً لعائلة بتسمية طفلها (فلاديمير بوتين)

السلطات السويدية ترفض طلباً لعائلة بتسمية طفلها (فلاديمير بوتين)

إدارة بايدن تطالب بزيادة عدد اللاجئين للولايات المتحدة في 2022

إدارة بايدن تطالب بزيادة عدد اللاجئين للولايات المتحدة في 2022

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل شرق روسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل شرق روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية