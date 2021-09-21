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الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة
دولة الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها: "إن الغاز سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً القادمة".

جاء ذلك خلال افتتاح معرض ومؤتمر (غازتك 2021)، الذي يُعقد تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، وفق (وكالة الأنباء الإماراتية).

وأوضح الجابر أن دولة الإمارات حققت الريادة على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي ونجحت في استغلاله تجارياً مرتكزة على عدد من المبادرات الرائدة في القطاع، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي سيقوم بدور محوري في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها للنمو الاقتصادي التي حددتها (مبادئ الخمسين).

وتابع "رسمت (مبادئ الخمسين) مساراً واضحاً للتقدم استناداً إلى عشرة مبادئ إرشادية، تهدف إلى جعل دولة الإمارات الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، لافتاً إلى أن الغاز سيلعب دوراً محورياً في خطط النمو والتوسع.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا، أن الابتكارات الجديدة تساهم في جعل الغاز أكثر نظافة واستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تُطبق التقنيات الحديثة لإنتاج أنواع وقود خالية من الكربون، مثل الهيدروجين.

ويعد (غازتك) المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لقطاع الغاز، والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة.

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