رضوان لـ"دنيا الوطن": مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

خاص دنيا الوطن - محمد دبابشقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: " إنه لا جديد حول موضوع صفقة الأسرى، لأن الاحتلال غير جاهز لدفع الثمن كاملاً للمقاومة، ونحن مصرّون على أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً لتحرير أسرانا الابطال".وأضاف رضوان في حديثه لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء: "إن إعادة اعتقال الأسرى الستة أبطال نفق الحرية لن يغير من حقيقة الأمر شيء، وأن هؤلاء الأبطال نفذوا عملية بطولية نوعية هزت المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية".وحمّل رضوان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وحياة الأسرى الستة بشكل خاص، مشيراً إلى أنهم سيكونون على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية، في أي صفقة توقعها مع الاحتلال.وفي سياقٍ أخر، أوضح رضوان أن الاحتلال يتراجع عن اشتراطاته، خاصة في الحصار وربطها بقضية الأسرى، مؤكداً أن ملف الأسرى الإسرائيليين يقابله إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.وشدد القيادي في حماس إسماعيل رضوان، أن موضوع رفع الحصار إنساني، والاحتلال يمارس إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، مضيفاً "على الاحتلال أن يعلم أننا مستمرون لكسر الحصار وانتزاع حق الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس والأقصى".