زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، بالمنسق الفني للفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة م. سعدي علي، للوقوف على سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار، وسبل تسهيل عمل الفريق.وبحث الطرفان خلال لقاء جمعهما في مقرّ الوزارة في رام الله، العمل في مشاريع إعادة الإعمار، من ضمنها مشاريع المنحة الكويتية، إضافة إلى مناقشة سُبل تسهيل عمل الفريق الوطني من أجل تسريع العمل في المشاريع.وأكد زيارة على أن الوزارة تُسخر كافة الإمكانات لتيسير عمل الفريق في القطاع، وهي جاهزة لتذليل كافة العقبات أمام عمله، مشيدا بعمل الفريق، ومؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والفريق الوطني.من جهته شكر المنسق الفني للفريق الوطني سعدي علي الوزارة على جهودها المبذولة في سبيل تسهيل مهمة الفريق الوطني في القطاع، والسعي الحثيث لانجاز مشاريع إعادة الإعمار دون أي عقبات.