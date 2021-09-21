عاجل

  • معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

شؤون فلسطينية

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، بالمنسق الفني للفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة م. سعدي علي، للوقوف على سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار، وسبل تسهيل عمل الفريق.

وبحث الطرفان خلال لقاء جمعهما في مقرّ الوزارة في رام الله، العمل في مشاريع إعادة الإعمار، من ضمنها مشاريع المنحة الكويتية، إضافة إلى مناقشة سُبل تسهيل عمل الفريق الوطني من أجل تسريع العمل في المشاريع.

وأكد زيارة على أن الوزارة تُسخر كافة الإمكانات لتيسير عمل الفريق في القطاع، وهي جاهزة لتذليل كافة العقبات أمام عمله، مشيدا بعمل الفريق، ومؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والفريق الوطني.

من جهته شكر المنسق الفني للفريق الوطني سعدي علي الوزارة على جهودها المبذولة في سبيل تسهيل مهمة الفريق الوطني في القطاع، والسعي الحثيث لانجاز مشاريع إعادة الإعمار دون أي عقبات.

أخبار ذات صلة

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

رضوان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

رضوان لـ"دنيا الوطن": مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

تأجيل إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة لأسباب فنية

تأجيل إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة لأسباب فنية

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

الشرطة بغزة ترد على بيان جامعة الأزهر بشأن الإشكالية التي نشبت صباح اليوم

الشرطة بغزة ترد على بيان جامعة الأزهر بشأن الإشكالية التي نشبت صباح اليوم

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية