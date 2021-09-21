دولي

روسيا: فشل أمريكا في أفغانستان يجعل الظروف ملائمة لأزمة هجرة جديدة

روسيا: فشل أمريكا في أفغانستان يجعل الظروف ملائمة لأزمة هجرة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي: "إن فشل السياسة الأمريكية في أفغانستان أدى إلى خلق الظروف لأزمة هجرة جديدة، أكثر حدة مما كانت عليه في عام 2015".

وأضاف باتروشيف أن بعد الفشل الأمريكي في أفغانستان، تتهيأ الظروف لأزمة هجرة جديدة، أكثر خطورة مما كانت عليه في عام 2015، عندما تدفقت أعداد هائلة من اللاجئين عبر البحر المتوسط من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي دمرها الأمريكيون والأوروبيون، وفق(سبوتنيك).

وتابع "أدى الانسحاب غير المسؤول للقوات الأمريكية إلى مواجهة دول المنطقة لمشاكل متنامية، التي لم يحلها الغربيون فحسب، بل فاقموا تلك المشاكل"، مشيراً إلى أن أفغانستان أصبحت اختباراً آخر يؤكد أنه لا يوجد لدى واشنطن أصدقاء في العالم، بل فقط مصالحها الأنانية.

الجدير ذكره، أن في آب/ أغسطس، أعلنت إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمراً دولياً في أيلول/ سبتمبر، لمعالجة قضية إعادة توطين اللاجئين من أفغانستان في دول أجنبية.

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