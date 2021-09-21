عاجل

  • معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة ترد على بيان جامعة الأزهر بشأن الإشكالية التي نشبت صباح اليوم

الشرطة بغزة ترد على بيان جامعة الأزهر بشأن الإشكالية التي نشبت صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت قيادة الشرطة في قطاع غزة، بيانًا، للرد على اتهامات ادارة جامعة الأزهر التي قالت إن شرطة الجامعات اعتدت على طلبة وموظفي الأمن بالجامعة.

وقالت قيادة الشرطة لغزة إنها تتابع مع رئاسة جامعة الأزهر ما حدث صباح اليوم في حرم الجامعة، من إشكالية بين أحد الأطر الطلابية وبعض موظفي أمن الجامعة مع مكتب شرطة الجامعة.

وعبرت قيادة الشرطة عن استغرابها للبيان الصادر عن إدارة الجامعة، والذي حمل اتهامات غير صحيحة بحق ضباط الشرطة وتضمّن قلباً للحقائق، في حين أن التواصل مستمر بين قيادة الشرطة ورئاسة الجامعة لمعالجة ما حدث. 

وأكدت الشرطة في ختام بيانها، أن المحافظة على أجواء السكينة والنظام داخل الجامعات هدف يسعى الجميع لأجله.

وكانت جامعة الأزهر بغزة، استنكرت ما أسمته "قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفين من أمن الجامعة؛ صباح اليوم الثلاثاء".

وفي بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" اعتبرت ادارة الجامعة أن هذا السلوك مرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم.

وأضافت الأزهر: "بناءً على ما سبق فإن الجامعة تطالب جهات الاختصاص والمسئولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص".

فيما دانت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ما أسمته "السلوك غير المسبوق واللامسؤول من قبل شرطة جامعة الأزهر، التي قامت بمنع الطلبة من إرتداء الكوفية الفلسطينية".

وقالت الشبيبة في بيان وصل "دنيا الوطن": "الكوفية تمثل إرثًا تاريخيًا وتراثًا فلسطينياً ورمزية وطنية للفلسطينيين في كل العالم، وقيام شرطة الجامعة بمنع وملاحقة الطلبة الذين يتوشحوا بالكوفية والاعتداء على موظفي أمن الجامعة يُعتبر عملًا غير مقبول ومُدان جملة وتفصيلا، ويُمثل خروج عن قيمنا الوطنية وكوفيتنا المُعبدة بدماء الشهداء وعذابات الأسرى.

وأضافت: "لقد كانت ولا زالت كوفيتنا الفلسطينية هي صورة الفدائي وبوصلة شعبنا ورمزيته أمام العالم، الذي يتضامن بالكوفية كأعظم رسالة مناصرة لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المسلوبة".

ودعت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الجنوبية شرطة الجامعة ومن إصدر وتبنى هذا القرار التراجع الفوري عنه والاعتذار للطلبة وجامعة الأزهر وللكوفية التي ستظل قنديلاً وطنيًا نتوهج بها فخرًا وزينةً وعزةً وكرامة.

أخبار ذات صلة

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

معروف: لا يمكن الذهاب لتعطيل جوانب الحياة كلما شهدنا موجة من موجات (كورونا)

رضوان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

رضوان لـ"دنيا الوطن": مصرّون أن ندفّع الاحتلال الثمن كاملاً ولا جديد حول صفقة الأسرى

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

تأجيل إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة لأسباب فنية

تأجيل إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة لأسباب فنية

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

زيارة يبحث ملف إعادة الإعمار وتسهيل عمل الفريق الوطني إعمار غزة

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

جبارين: الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة في ملف الأسرى

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

نادي الأسير: خمسة أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن الدواء رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

المجلس الوطني: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يهدد الأمن والسلم الدوليين

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا: مجلس النواب يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الإمارات: الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية