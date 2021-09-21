الولايات المتحدة: وفيات (كورونا) تتجاوز (الأنفلونزا الإسبانية) وتصبح الأكثر فتكاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجامعة الأمريكية (جونز هوبكنز)، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد_19) في الولايات المتحدة تجاوزت عدد الوفيات في البلاد بسبب (الأنفلونزا الإسبانية) قبل مائة عام.وأفادت الجامعة في إحصاءاتها أن (675885) شخصا توفوا في الولايات المتحدة، بمضاعفات بفيروس (كورونا) وأصبح بذلك الوباء الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة، وفق (روسيا اليوم).ولفتت التقديرات الرسمية إلى أن ضحايا (الإنفلونزا الإسبانية) التي اجتاحت الولايات المتحدة عامي 2018 و2019، أدت إلى وفاة نحو 675 ألف شخص.