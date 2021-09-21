الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب



وكانت وسائل إعلام سودانية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.





رام الله - دنيا الوطنأعلن حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي تمت في السودان صباح اليوم.وقال المتحدث في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".وأضاف: "تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية".وتابع قائلا: "الثورة ماضية ومؤسسات المجتمع المدني محروسة وندعو كل قوى الثورة لتوخي اليقظة والتصدي للمحاولات المتكررة لإجهاض الثورة".