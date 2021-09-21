عربي

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي تمت في السودان صباح اليوم.

وقال المتحدث في بيان إذاعه التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وأضاف: "تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية".

وتابع قائلا: "الثورة ماضية ومؤسسات المجتمع المدني محروسة وندعو كل قوى الثورة لتوخي اليقظة والتصدي للمحاولات المتكررة لإجهاض الثورة".

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول السيطرة على الأوضاع في البلاد.

أخبار ذات صلة

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

أبو مازن يعزي السيسي بوفاة المشير طنطاوي

‎أبو الغيط يبحث مع غوتيريش آخر مستجدات القضية الفلسطينية

‎أبو الغيط يبحث مع غوتيريش آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

محاولة انقلاب عسكري في السودان للسيطرة على الحكم

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق

وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق

الرئاسة المصرية تنعى وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

الرئاسة المصرية تنعى وزير الدفاع الأسبق المشير طنطاوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى إعلان الاستقلال

&#34;الخارجية&#34; تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

هيئة الأسرى: انتقام جماعي بحق الأسرى وإهمال طبي متعمد في معتقل نفحة

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ(26) في سجون الاحتلال

الأسير محمود العارضة يدخل عامه الـ(26) في سجون الاحتلال

الاحتلال يصادر مئات الدونمات شرق بيت لحم

الاحتلال يصادر مئات الدونمات شرق بيت لحم

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة

بلدية غزة تشرع بتطوير شبكات الصرف الصحي في 5 مناطق من المدينة

منوعات

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

ما سبب غياب ميرفت أمين عن مهرجان الدراما العربية؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تعرّضه لانفجار جزئي بالقولون.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في &#34;الموريكس دور&#34;؟.. شقيقتها توضح

ما سبب تعرض رحمة رياض للإغماء في "الموريكس دور"؟.. شقيقتها توضح

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي &#34;خبيث&#34;

شاهد: نادين نجيم​ عن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي "خبيث"

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

لهذا السبب.. عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على السجادة الحمراء

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

أزمة مسلسل روبي تصل للمحاكم.. ما القصة؟

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: الجمهور يهاجم زين كرزون بسبب طريقتها المثيرة في التقاط الصور

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن كريستيانو رونالدو

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل برسالة غامضة

عربي

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الحكومة السودانية تعلن القبض على قادة محاولة الانقلاب

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي: تكليف رئيس الحكومة الجديدة سيتم قريباً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

مصر وليبيا تبحثان سبل تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب العراق نائباً للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية