قلقيلية: الشرطة تضبط أكثرمن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة فجر اليوم أكثر من نصف كيلوغرام من مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين في مدينة قلقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لدى فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول وجود كمية كبيرة من المخدرات بحوزة شخصين مشتبه بهما في المدينة ومتواجدين في إحدى الأراضي الجبلية بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.على الفور تحركت قوة من الفرع للمكان وتم القبض عليهما وبتفتيشهما ضبطت بحوزتهما مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي بلغ وزنها 5318 غم وضبطت أدوات تعاطي.وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهما والمضبوطات لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً.